Viadotto Himera. Il sindaco Gambino: “Restituito tratto fondamentale per la viabilità in Sicilia. Lo dobbiamo a Giancarlo Cancelleri”.

“Una sola è la certezza: questa mattina è stato restituito un tratto fondamentale per la viabilità della nostra terra ai siciliani. Certo dopo 5 anni come tutti hanno scritto, ma sono stati cinque anni di solitudine per il movimento e di battaglie contro una regione sorda, muta ed indifferente. La Trazzera è stata il primo segno di ricucitura. Si inaugurava oggi e come un segno del destino siamo di nuovo qua nello stesso giorno.Nulla accade per caso. Certo non dovrebbe essere questa la normalità, e stiamo provando a colmare il gap nel quale siamo stati relegati da scelte sbagliate”.

Così il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino a proposito del viadotto Himera riaperto oggi alla presenza del ministro De Micheli. Il primo cittadino, facendo un’analisi della situazione, ha poi dichiarato: “Se un merito bisogna attribuire a qualcuno, lo dobbiamo a Giancarlo Cancelleri che ha ogni giorno lavorato instancabilmente per la sua terra, per noi. Oggi mentre ero sul viadotto ho visto i cartelli di chi ancora deve ricevere denaro dalla Cmc il mio grazie va anche e soprattutto a loro. Li conosco molti degli imprenditori che ci hanno creduto ed hanno scommesso. Ci rivedremo dall’altro lato della Sicilia dalle mie parti per il completamento di un’altro lotto della SS 640. Perché la dobbiamo ricucire e sollevare tutta, questa nostra terra”.