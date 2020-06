Villalba, premialità raccolta differenziata

VILLALBA – “Il Sindaco di Villalba Alessandro Plumeri, con una nota, informa la cittadinanza e si complimenta con essa perché è grazie allo sforzo e all’impegno che tutti cittadini hanno impiegato nell’adattarsi alle regole della raccolta differenziata e alla loro solerte e puntuale messa in pratica, che è giunta notizia dell’arrivo al Comune di Villalba del premio di 41.123.56 Euro per la raccolta differenziata effettuata dal nostro paese, relativamente all’anno 2018. Siamo stati, allora, dice il Sindaco, tra tutti i Comuni facenti parte dell’ATO CL1, l’unico comune virtuoso in tema di rifiuti solidi urbani, a beneficiare di questo premio per aver raggiunto e superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata in un anno. Villalba, infatti in quell’anno, grazie alla sensibilità manifestata dai suoi cittadini nei riguardi di questo delicato argomento e dietro la supervisione e la direzione dell’Assessore Tramontana Giuseppe, aveva raggiunto il 74% di percentuale di raccolta indifferenziata effettuata.

Nel 2019, dietro la mia direzione siamo stati nuovamente destinatari del medesimo premio, di cui, però ad oggi, non ne conosciamo ancora l’entità, avevamo, infatti, anche allora, superato il 65%. Anche quest’anno, con la regia dell’Assessore Ivan Immordino, contiamo appieno di riceverlo ancora una volta, poiché, sussistono ad oggi tutti i presupposti affinchè ciò succeda, infatti nell’ultimo mese abbiamo per l’ennesima volta, raggiunto e superato il 78% di raccolta differenziata. Questo premio, continua il Sindaco, verrà totalmente inserito nel capitolo relativo alla spazzatura del redigendo bilancio 2020 e contribuirà ad abbattere i costi delle fatturazioni dell’anno 2020 e a contenere e limitare per quanto possibile, gli aumenti imposti dalla Regione per l’accesso in discarica dei rifiuti.

Infatti, è con rammarico che rappresento alla cittadinanza che le spese per l’accesso in discarica nell’anno 2020 sono passate da 90 Euro a 140 Euro per l’indifferenziata e da 128 euro a 165 Euro per l’umido. Rincari, continua il Sindaco, sui quali noi purtroppo non possiamo porre rimedio perché definiti dalla Regione Sicilia, ma che grazie a questo premio possiamo, quantomeno attutirne gli effetti.

A tutto questo, conclude il Sindaco, si accompagna anche una novità che riguarda il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento delle strade del paese che, tra qualche mese, sarà affidato ad una ditta privata esterna al Comune e con impiegati propri. La ditta gestirà il servizio a favore non solo del Comune di Villalba, ma di tutti i comuni della S.R.R. di Caltanissetta. La procedura di affido doveva già avvenire nel mese di aprile, ma l’emergenza coronavirus ha bloccato la sua prosecuzione. A breve anche questa giungerà a conclusione e questo ci permetterà di abbattere ulteriormente i costi relativi a questo servizio”.