Villalba, chiusura sportello Unicredit. Preoccupazione del Gruppo “Amare Villalba”: “Un’utilità che va di là dal territorio comunale”

Dal Gruppo consiliare “Amare Villalba” RICEVIAMO A PUBBLICHIAMO: “Apprendiamo con dispiacere e preoccupazione la volontà della dirigenza Unicredit di procedere, entro il mese di luglio, alla chiusura della storica filiale del già “ BANCO DI SICILIA” di Villalba, unica banca da sempre presente nel nostro comune. Da Consiglieri Comunali e da cittadini ci facciamo portavoce della contrarietà degli operatori economici locali e di tutti gli utenti nei confronti di una scelta che viene a privare di un servizio essenziale un territorio già fortemente penalizzato e crea a tutti notevole disagio Da sottolineare, inoltre, il ruolo fondamentale che l’istituto svolge come tesoreria comunale e quindi tutto quello che comporta, a livello amministrativo, la chiusura della sede. La banca di Villalba oltre a servire la popolazione locale è diventata, negli ultimi anni, punto di riferimento anche per i cittadini dei limitrofi comuni di Vallelunga e Marianopoli, dopo la chiusura delle loro filiali, quindi riveste un’utilità che va di là dal territorio comunale. Bisogna inoltre considerare che la nostra popolazione è costituita prevalentemente da persone anziane che hanno difficoltà a spostarsi presso altri comuni , difficoltà ad accedere ai servizi bancari on line e per i quali risulta fondamentale il rapporto diretto con il personale con il quale, nel tempo, si instaura quel rapporto di fiducia che è alla base del servizio bancario e dal quale trae beneficio sia l’utente che la banca stessa. Per i villalbesi la sede Unicredit più vicina diventerebbe quella di Mussomeli che si trova a ben 18 KM. di distanza.

Una scelta come questa non può e non deve basarsi solo sulla convenienza economica a mantenere attivo uno sportello perché altrettanto importante è la considerazione del servizio che viene reso ad una comunità che da sempre ha accordato la sua fiducia alla banca locale. Chiediamo pertanto ai vertici dell’Istituto di riconsiderare la decisione e rimanere sul territorio continuando a garantire il servizio ai cittadini. Invitiamo altresì il Sindaco a cercare un tavolo di confronto con l’istituto bancario e fare quanto possibile per scongiurare che la decisione di chiudere venga portata a compimento e, contestualmente, lo esortiamo a dare doverosa informazione ai cittadini su quanto sta avvenendo.

I CONSIGLIERI COMUNALI (Plumeri Vincenzo, Rita Favata, Lupo Antonio, Saia Alessia, Scarlata Eliana, Schillaci Rosy)