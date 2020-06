Sicilia, Palermo: precipita con parapendio a Trappeto, morto 49enne

Non ce l’ha fatta Sandro Inghilleri, il 49enne di Partinico precipitato ieri sera con il parapendio a TRAPPETO, nel Palermitano, sui binari. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni ma i medici non sono riusciti a strapparlo alla morte. L’incidente è avvenuto nei pressi del cimitero.

Secondo le prime informazioni, il parapendio sarebbe rimasto incastrato tra gli alberi del costone roccioso. Per recuperare l’uomo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri. (Foto di repertorio)