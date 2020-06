Aperto , ieri mattina, dalle ore 8 alle 13 il tradizionale mercato settimanale del martedì, sospeso diverse settimane fa per l’emergenza coronavirus che ha interessato anche il nostro territorio. I cittadini hanno potuto accedere al mercato esclusivamente da Viale Peppe Sorce lato Via Palermo e Lato Vigili del Fuoco e la loro presenza non è stata vistosa. Agli operatori e ai cittadini è stato raccomandato il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine e guanti.