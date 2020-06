Porto Empedocle, focolaio Sea Watch: chiesto tampone per equipaggio

“L’allerta e’ partita dopo che un caso asintomatico e’ stato segnalato dal personale medico di bordo alle autorita’ prima dello sbarco. Pur non avendo ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalle autorita’ sanitarie, oggi abbiamo richiesto un secondo tampone per il nostro equipaggio, che gia’ si era sottoposto al test prima della partenza, con esito negativo”.

Lo rendono noto dalla Sea Watch. “Il nostro personale medico ha messo in atto il protocollo di monitoraggio dell’insorgere di potenziale sintomatologia nelle persone presenti a bordo, con relativa trasmissione dei dati alle autorita’ competenti – spiegano dalla ong tedesca – . Il provvedimento di quarantena ci e’ stato notificato ieri. Inizialmente ci siamo chiesti il motivo dell’imposizione della misura di quarantena, e non di isolamento precauzionale, in attesa di avere ulteriori informazioni sullo stato di salute dei naufraghi, dal momento che il nostro equipaggio, come previsto dal protocollo di sicurezza interno sul contenimento del rischio contagio, non sarebbe comunque sceso dalla nave. Sea-Watch – evidenziano – ha osservato con rigore un protocollo medico di prevenzione Covid19 a bordo, prima, durante e dopo i soccorsi”