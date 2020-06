Cefpas di Caltanissetta, Giuseppe Dainotto nuovo rsu per la Cisl Fp

La Cisl FP Enna di Agrigento Caltanissetta ed Enna, per dovere di cronaca e rispetto verso chi si dimostra responsabile e conseguente alla tutela dei diritti dei lavoratori, manifesta la propria soddisfazione per come sono state istruite e condotte le relazioni sindacali al Cefpas di Calanissetta.

“Spesso – dice il segretario territoriale Gianluca Vancheri – siamo costretti ad azioni forti per tutelare chi rappresentiamo ed abbiamo il dovere morale di trasferire la realtà oggettiva. Alla stessa stregua non possiamo non esprimerci quando un’attività amministrativa condotta da un Ente è positiva. Così è stato al Cefpas, dove sono state accolte e condivise le richieste degli Rsu aziendali, provvedendo ad adottare formalmente la deliberazione di costituzione della delegazione trattante e nominando il coordinatore degli Rsu aziendali nella persona di Giuseppe Dainotto”.

Il confronto tra il direttore del centro di formazione Regionale, Roberto Sanfilippo, il direttore amministrativo Giovanni Mauro e il sindacato, si è concentrato su alcuni temi, come la prosecuzione delle attività lavorative in smart working “in considerazione dell’aumento del fattore di produttività e delle misure di cautela tutt’ora vigenti”. Inoltre, ogni settimana è previsto un incontro per concordare la definizione dei vari istituti contrattuali. “Se il buongiorno si vede dal mattino – conclude Vancheri – possiamo auspicare entro l’anno la corretta valorizzazione economica e giuridica di tutto il personale impiegato”.