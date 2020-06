Caltanissetta, scalinata Lo Piano. Residenti adirati: ” Dopo due mesi…aspettiamo ancora che Gambino intervenga”

Sono adirati i residenti nella zona della scalinata Lo Piano a Caltanissetta. Quasi due mesi or sono, esattamente il 28 aprile, un auto piombò sulla parte superiore della suddetta scalinata mentre transitava in via Messina: danni rilevanti per il corrimano e la balaustra, e non solo, della scalinata. Il sindaco Roberto Gambino intervenne per rassicurare tutti e garantire che in tempi ragionevoli, la scalinata sarebbe stata ripristinata e resa nuovamente agibile. Ad oggi non è stato effettuato nessun intervento, questo ha scatenato l’ira dei residente che chiedono provvedimenti adeguati all’Amministrazione.