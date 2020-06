Caltanissetta. Consulenti del lavoro, sessione di abilitazione: scritti 3 e 4 settembre, domande entro il 16 luglio

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta, Rosalia Lo Brutto, comunica che il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 1/2020 del 30/01/2020 (pubblicato nella G.U. – quarta serie speciale n. 9 del 31/01/2020), ha indetto la sessione degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro – Anno 2020, che il Dipartimento Regionale del Lavoro per la Sicilia.

La domanda ha scadenza perentoria il 16 Luglio 2020, per lo svolgimento degli esami scritti del 3 e 4 Settembre 2020, pertanto, gli interessati ad indirizzare la domanda di ammissione agli esami, esclusivamente in modalità telematica. A tal fine il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica secondo il modello allegato al predetto Decreto.

L’interessato dovrà indicare tutti gli elementi indispensabili per consentire l’accertamento dell’effettivo compimento del periodo di praticantato presso il Consiglio dell’Ordine, l’accesso alla procedura avverrà esclusivamente tramite le credenziali SPID, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda. La domanda dovrà essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilità, entro il 16 luglio 2020, inserendo nell’apposito campo il seriale contenuto nella marca da bollo del valore di € 16,00 (sedici/00). In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa entro il termine 30 giorni dalla data di invio.

Entro il medesimo termine il candidato può effettuare l’annullamento della domanda inviata. Infine, si rappresenta che occorre prestare attenzione alle modalità del versamento della Tassa di € 49,58, di cui all’art. 4 – punto 8 del predetto bando ed in particolare sull’adozione del codice Tributo “729 T”. stante che l’eventuale indicazione di un diverso Codice Tributo comporta la reiterazione del versamento. La sede di svolgimento degli esami sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it sezione “Avvisi e bandi” fino alla data di inizio delle prove scritte, nonché nella pagina istituzionale del Dipartimento Regionale Lavoro e non verrà data comunicazione ai singoli candidati.