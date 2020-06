Caltanissetta, chiude lo “Sportello Immigrati”: “Non finisce il nostro impegno di militanti antirazzisti ed anticapitalisti”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Nel corso dei tanti anni di attività lo Sportello è stato un luogo di riferimento per centinaia di persone, fornendo assistenza legale e burocratica a un’utenza variegata di uomini e donne stranieri, irregolari, richiedenti asilo, con difficoltà di inclusione sociale, vittime di abusi o violenza.

È stato un punto di incontro per migranti e attivisti, ha lavorato in rete con altre associazioni in tutta la Sicilia, è stato oggetto di ricerche universitarie e di articoli e servizi sulla stampa nazionale e estera. Nel 2013 ha presentato “Polvere sotto il tappeto”, una fotografia fedele dei meccanismi stritolanti di cui le persone straniere erano vittime e dell’ipocrisia e del razzismo delle istituzioni.

Lo Sportello è stato soprattutto osservatorio impietoso delle dinamiche politiche e poliziesche della città in tema migratorio, producendo articoli e comunicati stampa in un’incessante attività di controinformazione.

Ha partecipato anche a movimenti territoriali importanti come il Movimento No Muos che in via Re d’Italia 14 ha visto a lungo la sede del Comitato cittadino.

Oggi, abbiamo deciso che la nostra esperienza come Sportello immigrati finisce qui: non finisce qui il nostro impegno di militanti antirazzisti e anticapitalisti che troverà altre e nuove strade.