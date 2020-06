Caltanissetta: addio ad Adnan. Sindaco Gambino: “Grazie per il tuo esempio, la terra ti sia lieve”

Commozione e tristezza per l’ultimo saluto a Siddique Adnan, il pakistano pakistano ucciso da cinque connazionali nel capoluogo nisseno. La salma dopo aver raggiunto Milano in auto sarà trasferita in aereo in Pakistan.

Nella mattinata di ieri, quando la salma è stata prelevata dall’ospedale S.Elia erano presenti tante persone, oltre alle istituzioni All’ultimo saluto hanno partecipato il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, e il segretario generale della Cgil, Ignazio Giudice. Il primo cittadino in un post su facebook ha poi raccontato le emozioni vissute: “Oggi è stato un giorno triste e ricco di emozioni abbiamo accompagnato Adnan nel suo ultimo viaggio verso casa. Oggi siamo tutti un pò colpevoli perché non abbiamo saputo guardare oltre .

Oltre la contingenza e la quotidianità. Un figlio del mondo è arrivato nella nostra terra per cercare la vita invece ha trovato la morte. Adesso sta a noi fare in modo che non accada più. Questa tragica vicenda ha scoperchiato.un vaso di Pandora. Ha puntato i riflettori su un mondo sommerso il lavoro nero e lo sfruttamento. Abbiamo il dovere di attuare una politica seria di giustizia sociale. Per Adnan per i nostri figli per tutti i cittadini. Grazie Adnan per il tuo esempio e buon viaggio verso casa. Che la terra ti sia lieve“.

La salma è stata poi posta dinanzi allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta per consentire ai connazionali di rendere omaggio ad Adnan.