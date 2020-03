Nuovo positivo al coronavirus, è un medico di San Cataldo

Nuovo caso di Covid-19 in provincia di Caltanisseta. Si tratta di un medico di medicina generale di San Cataldo che è risultato positivo al tampone per Coronavirus. Questo a conferma degli ultimi bollettini dell’Asp di Caltanissetta che parlavano di focolaio a San Cataldo.

Ecco il report dettagliato in provincia.

Caltanissetta, 19 i contagiati. 1 nisseno è ricoverato presso l’ospedale S.Elia in terapia intensiva, 5 in malattie infettive, 11 in quarantena domiciliare e due ricoverati in nosocomi di altre province (uno a Marsala ed uno a Caltagirone) .

San Cataldo, 10 casi: 1 ricoverato in terapia intensiva, 5 in malattie infettive e 4 si trovano presso le loro abitazioni.

Gela, 2 positivi: entrambi in quarantena

Niscemi: 2 positivi presso le loro abitazioni ed 1 ricoverato in altro presidio

Serradifalco, 3: uno ricoverato in terapia intensiva e due in malattie infettive.

Nel report sono inseriti anche i 3 deceduti (uno di Caltanissetta, uno di Riesi ed uno di Musomeli). Al S.Elia sono inoltre ricoverati sei pazienti provenienti dall’agrigentino.