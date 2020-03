Coronavirus, preoccupato Assessore Razza: “Casi Sicilia potrebbero aumentare per esodo indotto”

“Abbiamo dimostrato in queste settimane di essere in linea con tutte le regioni e abbiamo contenuto il contagio. La mia preoccupazione e’ legata al numero fortissimo di casi aggiuntivi per questo esodo indotto al Sud”. A dirlo l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero RAZZA, a Omnibus su La7.

“Abbiamo chiesto a tutti i ragazzi di registrarsi al nostro sito, lo hanno fatto in oltre 7mila, ed e’ determinante poter tracciare la presenza di gente che viene in Sicilia dall’area rossa o gialla – aggiunge RAZZA -. Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, creare piu’ posti letto, anche in terapia intensiva, e contenere il contagio.

Ieri il numero dei contagiati e’ aumentato di pochissime unita’, ma questo non deve farci abbassare la guardia”