Caltanissetta, ecco l’ottavo assessore. Francesco Nicoletti si occuperà di Crescita Territoriale: “Puntiamo sul nostro territorio”

Francesco Nicoletti, avvocato di 47 anni, è l’ottavo assessore della Giunta Gambino. Sarà il titolare dell’Assessorato alla crescita territoriale le cui finalità ha declinato questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione presso la sala Gialla del Comune di Caltanissetta: “Turismo Agroalimentare e turismo esperienziale, sono due direttive importanti per puntare al turismo destagionalizzato. Siamo fuori dai grandi circuiti, ma abbiamo una posizione baricentrica da sfruttare e trasformare in un vantaggio per il nostro territorio. La provincia di Caltanissetta subisce la chiusura delle miniere. Non abbiamo mai pensato ad un progetto di sviluppo del territorio sostenibile, si devono cioè collegare al territorio. Assessorato alla crescita territoriale, ecco perché nasce: programmare per i prossimi 20 anni”.

Visione prospettica che si radica in una particolare visione del nostro territorio: “Dobbiamo partire dalle risorse del nostro territorio: prodotti alimentari, la bellezza del nostro paesaggio, la nostra sicilianità “tipica”. Questi elementi potrebbero essere la nostra ancora di salvezza. Nel 2010 l’Unesco ha certificato la dieta mediterranea, come stile di vita, come bene mondiale immateriale. Su questo abbiamo molto da fare”

Il nuovo assessore è stato presentato dal sindaco Roberto Gambino, alla presenza degli altri componenti della Giunta pentastellata: Marcello Frangiamone, Cettina Andaloro, Luciana Camizzi, Grazia Giammusso, Giuseppe La Mensa, Fabio Caracausi e Marcella Natale