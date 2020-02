Sicilia: confermata data 19 aprile per elezioni ex Province

Bocciato in Commissione Affari istituzionali il Ddl che intendeva posticipare le elezioni di secondo livello per Citta’ metropolitane e Liberi consorzi comunali in Sicilia. Confermata dunque la data del 19 aprile.

“Abbiamo accolto positivamente – afferma l’assessore regionale alle Autonomie Locali Bernadette Grasso – l’esito della votazione di ieri in commissione Affari istituzionali. Non e’ vero che e’ stato l’orientamento del governo regionale ad andare sotto, anzi e’ passata la linea che sosteniamo da tempo: tornare alle urne al piu’ presto, cioe’ il 19 aprile, come stabilito in giunta. Una posizione fortemente sostenuta, peraltro, in commissione e in conferenza dei capigruppo. Intendiamo, infatti, rispettare l’impegno a restituire rappresentativita’ democratica alle Citta’ metropolitane e ai Liberi consorzi comunali, chiudendo la lunga e difficile stagione dei commissariamenti”.

Il no all’ennesimo rinvio della consultazione, dunque, “non puo’ che lasciarci soddisfatti”, conclude