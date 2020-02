Forza Italia, comitato Mussomeli: “Al nervosismo del sindaco Catania rispondiamo con la verità”

MUSSOMELI – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Ci preme sottolineare quanto l’intervento scomposto e nervoso del sindaco Catania, che è stato colto con le mani dal nella “marmellata” dall’On. Michele Mancuso, nell’andare a millantare crediti che assolutamente non gli appartengono, vada a confermare un suo percorso oramai consolidato per l’intero mandato che ha svolto nei cinque anni da sindaco di Mussomeli, dove come suo solito si è attribuito meriti su progettualità o eventuali fattibilità che altri hanno sviluppato e lui si è maldestramente intestato.

Facciamo particolare riferimento ai tanti interventi di viabilità esterni, ad esempio quelli espletati della ex provincia di Agrigento e ai tantissimi interventi sulla sanità portati avanti da terzi che lui ritiene di potersi attribuire, prendendo in giro la popolazione con belle dichiarazioni e passando intere giornate a pubblicare sul suo profilo Facebook cose inesatte o per meglio dire assolutamente false, pertanto farebbe meglio il sindaco Catania a spendere il suo tempo, anziché a pubblicare bugie su Facebook ad adoperarsi fattivamente per la collettività la quale nei cinque anni del suo mandato oltre a tutto il “fumo buttato negli occhi” dei cittadini, non ha mai visto una sola gara di appalto aggiudicata a una sola impresa, un solo cantiere aperto, un solo operaio lavorare a Mussomeli.

Il sindaco ha sempre parlato utilizzando una parolina magica che è “PROGETTO” – “abbiamo in progetto di fare questo, abbiamo in progetto di fare quello, abbiamo in progetto di fare quell’altro”, ma nella realtà non ha mai realizzato nulla, sono stati cinque anni assolutamente VUOTI senza nessun risultato, ripetiamo senza nessuna unità operativa impiegata per la crescita della collettività o avendo la possibilità di lavorare per la propria famiglia, non c’è stato un solo operaio di Mussomeli in questi cinque anni che grazie al sindaco Catania ha potuto lavorare, un una sola impresao una sola ditta che abbia potuto sviluppare economia per il paese… zero, il nulla più totale !!!

Tranne una ristretta cerchia di amici e di familiari che si sono scaldati al “sole” beneficiando della benevolenza di Catania. Ci spieghi, piuttosto, il sindaco come mai parla sempre di progetti e si è fatto sfuggire i 20 milioni di euro sulla viabilità del Patto per il Sud, stiamo ancora aspettando la sua risposta…

Per quanto ci riguarda lodiamo e ci congratuliamo con l’On. Michele Mancuso per il suo operato, a tal proposito, chiaramente il sindaco sconosce le regole basilari che dovrebbero poterlo fare interfacciare con la politica regionale, cosa che lui non ha mai voluto accettare per un’arroganza insita nella sua persona, pertanto stigmatizziamo l’operato del sindaco Catania, certi che i cittadini sapranno come valutare alle prossime elezioni comunali la sua pessima amministrazione.

Vogliamo in fine ricordare che le bugie hanno le gambe corte e lui come “Pinocchio”, purtroppo, è avvezzo a dirne tantissime sia sui social che in mezzo alla gente, peccato per lui, però, che ormai nessuno è più così scemo da credere a tutte queste fandonie e siamo certi che sia arrivato il momento di dire basta alle bugie e quindi dimostrare con i fatti ciò che ha realizzato di concreto per Mussomeli, cioè NULLA.

Anche se siamo assolutamente certi che per la tracotanza che lo contraddistingue sarebbe persino capace di dichiarare che ha finanziato il progetto sul ponte dello stretto di Messina…