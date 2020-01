Nel campionato di Terza categoria l’Atletico Villalba (nella foto) si conferma capolista del girone battendo nel big match di giornata il Niscemi 2-1. A decidere il confronto è stata la coppia gol formata da Musarra e Morosanu, mentre per il Niscemi ha segnato Bruccoleri. L’Atletico Villalba è ora a quota 25 in classifica a + 6 dalle dirette inseguitrici. Buon pari per il Gela Calcio che ha pareggiato 1-1 sul campo del Marco Pantani Villarosa. I gelesi sono ora secondi in classifica con 19 punti al pari del Niscemi. Per il resto, bella vittoria esterna per la Real Nissa che ha battuto 1-2 il Cus Eschilo Unipegaso mentre la Buterese ha superato 3-1 la Sicilianamente con le reti di Antonio Puci, Zappetro e Dellaria. E’ finita in parità 0-0 invece la sfida tra Nuova Niscemi e Accademia Mazzarinese. Infine il Serradifalco ha superato 3-1 il Lagoreal Enna con la doppietta di Rizzo e la rete di Luca Ricotta. In classifica Atletico Villalba in testa con 25 punti, seguito da Niscemi e Gela con 19 punti, Serradifalco quarto con 16 punti, quinta l’Accademia Mazzarinese con 14 punti; a seguire c’è la Buterese con 13 punti, la REal Nissa con 11, la Marco Pantani Villarosa e la Nuova Niscemi appaiate con 9 punti, il Cus Eschilo Unipegaso con 5 e infine chiudono la classifica la Sicilianamente Montedoro e il Lagoreal Enna entrambe con 4 punti.