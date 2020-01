SERRADIFALCO. Il maestro di scacchi Rosario Amico (nella foto) ha conquistato la qualificazione alle finali del campionato italiano assoluto di scacchi Asigc (Associazione Italiana Scacchistica Giocatori per Corrispondenza). Il maestro di scacchi serradifalchese, ormai da anni è sulla cresta dell’onda nel mondo scacchistico per corrispondenza prima e on line poi, ha ottenuto un ottimo Elo, cioè un ottimo coefficiente derivato dal metodo matematico che porta il cognome dell’inventore del sistema e che viene utilizzato dalla Fide per calcolare la forza relativa di un giocatore di scacchi in base alle partite che riesce a vincere. Rosario Amico, pertanto, sarà uno dei tredici giocatori a livello nazionale che si sono qualificati per le finali del campionato italiano assoluto di scacchi Asigc. Il campionato italiano Asigc prenderà il via nel prossimo mese di febbraio.