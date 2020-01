SERRADIFALCO. Suo padre, di cui porta lo stesso nome, non lo ha mai conosciuto perché è morto prima che lui nascesse. Eppure Luigi Lovalente ballerino di break dance e cantante rap, ha voluto dedicare il proprio primo brano musicale proprio a suo padre che non ha mai conosciuto. La canzone rap s’intitola “One – Questa è per te”. Il testo della canzone, che si può ascoltare su Youtube, è stata scritta dal ventiquattrenne cantante rap serradifalchese che ne ha anche curato le musiche. Una vera e propria poesia che ha inteso dedicare a suo padre. Il giovane cantante ha detto che il suo grande sogno è di cantare le sue canzoni su un palco, ma per riuscire a realizzarlo ha sostenuto di aver bisogno della forza di suo padre e della sua famiglia. La canzone “One – Questa è per te” sta già riscuotendo un gran successo. Basti pensare che su Youtube sono stati quasi ventimila coloro che l’hanno già ascoltata. Il video del brano è stato girato nella Scala dei Turchi a Realmonte. A registrarlo è stato Claudio Costache in arte Hinoa, mentre a realizzarlo è stato il nisseno Antonio Marotta.