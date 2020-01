SERRADIFALCO. La Giunta comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha approvato il bando di gara per consentire ai privati la riapertura dell’asilo nido comunale di Via Turati. L’amministrazione comunale vuole affidare in gestione a soggetti privati l’asilo nido tramite gara pubblica. Il canone di locazione mensile, su base d’asta, è stato ridotto da 1000 a 500 euro in quanto, sulla base di valutazioni dell’ufficio tecnico comunale, considerate le condizioni del mercato locale e l’opportunità di costituire i presupposti per favorire la più ampia partecipazione alla gara, è stato ritenuto di fissare il canone a base di gara in 500 euro. Il sindaco ha inteso plaudere l’opera del precedente assessore Teresa Marchese Ragona e dell’attuale assessore Enza Surrenti, ed ha ricordato che tale scelta è anche dipesa dall’impossibilità di destinare nell’asilo nido il personale comunale che prima vi operava. L’affitto dell’asilo nido avrà una durata di 5 anni tacitamente rinnovabili.