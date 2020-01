SERRADIFALCO. Tournèe di successo per i fratelli Salvatore (Fagotto nella foto con il fratello Angelo e il nipote Loris) e Angelo Palmeri (Oboe) in Cina con l’orchestra Giuseppe Verdi diretta dal maestro Giuseppe Musumeci. Con loro ci sono la moglie di Salvatore Palmeri, il soprano Filomena Schettino, ed il figlio di Angelo Palmeri, Loris Palmeri (oboista). In Cina i quattro musicisti serradifalchesi si sono esibiti in concerti di successo a Tianjin allo Xiamen Banlam Gran Theatre, a Quanzhou, Meixihu e Wuhan. Angelo Palmeri s’è anche esibito da solista riscuotendo, assieme al fratello Salvatore, al figlio Loris e alla cognata Filomena, successi importanti che li hanno confermati autentiche eccellenze italiane in Cina.