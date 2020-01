SERRADIFALCO. La Giunta Burgio ha disposto la prosecuzione delle attività socialmente sino al 31 dicembre 2020 per otto lavoratori che attualmente prestano il proprio servizio al Comune. Si tratta di un provvedimento destinato ad assicurare la continuità lavorativa agli 8 lavoratori in servizio nell’ente comunale. L’assessorato regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro ha previsto la prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2020. La Giunta, sulla base di questa previsione, ha disposto che siano poste a carico del bilancio comunale le sole somme occorrenti per il pagamento degli oneri assicurativi Inail e di quelli per R.C.T. dei medesimi soggetti. Oneri che, per il periodo di prosecuzione contrattuale, saranno posti a carico del bilancio comunale. A corrispondere le relative mensilità a questi lavoratori è invece l’Inps alla quale la delibera di Giunta è stata inviata assieme al Centro per l’impiego di Caltanissetta, al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative di Palermo.