SERRADIFALCO. Convenzione tra l’amministrazione comunale e l’Enaip per l’organizzazione di stage formativi che consentano ai giovani che li frequenteranno un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. E’ quella che il Comune ha deciso di stipulare con l’ente di formazione. L’obiettivo è di consolidare il percorso formativo del corso di assistente familiare con uno stage nel quale, con la collaborazione del Comune di Serradifalco, gli stagisti avranno la possibilità di completare al meglio la propria formazione. Sulla base di quanto previsto nella convenzione, il Comune si impegna ad accogliere presso la propria struttura i partecipanti allo stage di formazione che non costituisce rapporto di lavoro subordinato. Gli stagisti dovranno rispettare le norme in maniera di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dello stage. L’ente di formazione assicurerà gli stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail esonerando il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta connessa con lo svolgimento dello stage formativo, fornendo agli stagisti il materiale occorrente per l’espletamento dello stage. Il Comune, infine, si impegna a garantire allo stagista l’assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage.