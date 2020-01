SERRADIFALCO. La Giunta ha disposto il bando per l’assegnazione di 4 posteggi su aree pubbliche per l’esercizio del commercio. La durata della concessione è prevista in 10 anni ad operatori commerciali con licenza itinerante del settore alimentare (ristorazione ambulante – commercio prodotti ortofrutticoli) per lo svolgimento della propria attività per almeno 5 giorni alla settimana. Il 1^ posteggio è stato individuato nel piazzale Miniera Rabbione (32 mq per la ristorazione ambulante); il 2^ in via San Giovanni Bosco (32 mq per la ristorazione ambulante); il 3^ in via Cavalieri di Vittorio Veneto, angolo via Insalaco (32 mq, per vendita di prodotti ortofrutticoli), il 4^ nel piazzale Vittime di Nassiria, al confine con via On. Calogero Volpe (32 mq per la vendita di prodotti ortofrutticoli). Le istanze vanno prodotte entro e non oltre il 28 gennaio. La domanda, in bollo, e gli allegati, dovranno essere trasmessi tramite Posta elettronica certificata (Pec), con firma digitale, all’indirizzo comune.serradifalco@pec.it. Non è ammessa presentazione a mano della domanda.