Nel girone E di Seconda Categoria continua il testa a testa tra Sommatinese e Don Bosco Mussomeli. Le due capolista hanno vinto entrambe. La Sommatinese ha espugnato il campo dell’Atletico Licata 1-2 con doppietta di Fonti, mentre la Don Bosco Mussomeli ha battuto 3-0 il Marianopoli con reti di Corbetto, Orlando e Palumbo. Vittoria convincente anche per l’Acquaviva che ha superato 2-0 la Nuova Petiliana con doppietta di Messina. Gran match anche per il Gela (nella foto) che ha superato 4-3 un indomabile Muxar con doppietta di Deoma e gol di Mezzalsalma e Fiore. Vince anche il Vallelunga 4-1 sull’Atletico Caterinese con doppietta di Scibetta e gol di Reyna e Comis. Per i caterinesi gol della bandiera di D’Agostino. Infine, sconfitta casalinga per il Riesi che ha perso 0-1 con l’Eraclea Minoa. In classifica Don Bosco Mussomeli e Sommatino prime con 32 punti, segue il Gela con 28, l’Atletico Montallegro con 27, l’Eraclea Minoa con 25, l’Alessandria della Rocca con 24. Più distanziate Atletico Licata con 19, Acquaviva e Vallelunga con 18, Riesi con 17, Atletico Caterinese con 14, Nuova Petiliana con 12; chiudono Muxar con 7 punti e Marianopoli con 5.