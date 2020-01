SANTA CATERINA. In piazza Garibaldi sarà applicata, in via sperimentale, l’estensione ad entrambe i lati della sosta permanente. Sarà comunque consentito il transito e la fermata momentanea in piazza. Ad annunciarlo è stato il sindaco Antonino Fiaccato che ha spiegato come tale decisione sia stata assunta in quanto c’è gente che posteggia la propria auto in piazza anzichè fermarsi temporaneamente per poi ripartire. Nei punti strategici della piazza saranno collocate tre telecamere che consentiranno di vedere chi si fermerà e chi, invece, sosterà. Per chi sosterà ci saranno multe. Il sindaco ha spiegato che tale decisione è dipesa anche dal fatto che al momento il Comune ha un solo agente di polizia municipale.