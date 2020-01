SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha disposto l’acquisto di due defibrillatori, la revisione di quelli esistenti e l’avvio di un corso di formazione Blsd rivolto alle associazioni sportive, al personale delle scuole e a quello del Comune. Il sindaco Antonino Fiaccato ha spiegato che questa decisione rientra nell’ambito del progetto “Cuore Sicuro”. L’obiettivo è aumentare il numero di defibrillatori nel centro abitato e di formare quante più persone possibile all’uso del defibrillatore. I defibrillatori già esistenti si trovano nel campo sportivo e nel circolo dei Militari in Congedo. I due nuovi defibrillatori che l’amministrazione comunale intende acquistare sono semiautomatici. L’amministrazione Fiaccato ha impegnato 3500 euro che dovranno servire anche per la revisione di quelli esistenti e per il corso di formazione per l’uso e la conoscenza del defibrillatore. L’amministrazione comunale ha deciso di rivolgersi alla ditta Jmeiper Srl che ha sede a Novara. Tale ditta offre i defibrillatori al prezzo di1.207,80 euro. Il costo del corso di formazione sarà di 50 euro oltre Iva a persona e sarà tenuto dalla società Cooperativa “Formazione e Futuro” di Caltagirone.