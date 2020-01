SAN CATALDO. Il presidente del comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa, ha annunciato che il prossimo mese di febbraio saranno collocati tre cartelloni di benvenuto con all’interno lo sfondo panoramico del quartiere. I tre cartelloni saranno piazzati in altrettanti punti strategici del quartiere in modo da esaltare al massimo la presentabilità. Inoltre ha anche reso noto che nascerà una piccola piazzetta che consentirà alla gente del quartiere di incontrarsi e di confrontarsi. L’area è quella che ha ospitato il presepe monumentale. Il presidente ha ringraziato i condomini di Via Aldo Moro per aver dato un contributo importante nel cambiare il volto di quell’area che fino a pochi mesi fa era irriconoscibile. Previste vetrate artistiche che decoreranno Sant’Anna; le ceramiche di Caltagirone verranno collocate in diverse aree del quartiere. L’idea progettuale – ha spiegato Siracusa – è rendere sempre più vivibile Pizzo Carano Sant’Anna. La villetta di via G. Dalla Chiesa ritornerà nel suo decoro urbano. Il presidente ha anche presentato il gadget del quartiere. Si tratta di una tazza con il simbolo del comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna (nella foto). Il gadget è stato realizzato per promuovere l’immagine del quartiere sancataldese, ma anche un modo per personalizzare il quartiere con un’immagine simbolo riportata nella tazza come accade per tanti souvenir e oggetti che simboleggiano determinati luoghi. Il tutto nel contesto di un’iniziativa che vede il popoloso quartiere di San Cataldo crescere sempre più in immagine e vivibilità.