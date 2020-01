SAN CATALDO. I funerali di Bruno Lauria, il giovane sancataldese tragicamente deceduto domenica scorsa a Genova (nella foto il luogo dell’incidente), si svolgerà sabato 18 gennaio. Lo ha reso noto il parroco della Chiesa di S. Alberto Magno, padre Angelo Spilla. La salma giungerà via aereo da Milano a Catania venerdì sera 17 gennaio. Arriverà a Catania intorno alle ore 20,10. Da lì verrà trasferita nella chiesa di S. Maria di Nazareth a San Cataldo. Nella mattinata di sabato, la chiesa rimarrà aperta per dare possibilità a chiunque di una visita ed una preghiera per Bruno Lauria. Dalle ore 9,30 alle ore 10,30 ci sarà anche un’ora di preghiera in suffragio del giovane sancataldese morto nell’incidente stradale. Dopo pranzo, privatamente, la salma verrà trasportata nella Chiesa di S. Alberto Magno dove alle ore 15,30 si terrà il funerale. Inizio modulo

