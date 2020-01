SAN CATALDO. All’ispettore capo Pasquale Messina è stato confermato l’incarico di Responsabile del Settore 6, Polizia municipale già conferitogli dalla commissione straordinaria nel giugno dello scorso anno. La commissione, <ritenendo l’Ispettore capo in possesso dei requisiti personali e di servizio idonei a ricoprire l’incarico che, peraltro, ha svolto lodevolmente e con grande spirito di abnegazione e sacrificio le funzioni ad oggi assegnate; considerata la specificità e l’infungibilità dalle mansioni svolte dal dipendete in questione, di coordinamento del corpo di polizia municipale, alla luce delle recenti direttive impartite da questa Commissione in materia di controllo del territorio, viabilità, servizio di nettezza urbana ed abusivismo edilizio e commerciale>, ha pertanto deciso di riconfermarlo conferendogli, con decorrenza dal 13 gennaio, l’incarico di Responsabile del 6° SETTORE – Polizia municipale. Il sostituto dell’Ispettore Messina in caso di assenza, impedimento o nel caso di ipotesi di incompatibilità, sarà l’Ispettore Capo Salvatore De Vita.