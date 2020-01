SAN CATALDO. Con la chiusura dell’anno 2019 e l’inizio del nuovo anno 2020, sono più di 8000 le persone che seguono i canali social della Chiesa Madre di San Cataldo. Attualmente la Chiesa Madre è presente su Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube e sul sito madrice.it ancora in lavorazione ma già attivo per un restyling del portale. Le dirette video per celebrazioni ed eventi, nel 2019 sono state 50 con circa 99.984.289 visualizzazioni. La diretta della Santa Messa del 2 giugno su Rai 1 ha registrato 3 milioni 167 mila spettatori in tutto il mondo. Giorno dopo giorno sono tante le persone che si uniscono ai canali social della Chiesa Madre. Per la Chiesa Madre un successo non indifferente che fa il paio con la sua missione che è quella di essere là dove sono le donne e gli uomini, i quali oggi vivono anche nell’ambiente digitale. La Chiesa ha il compito di farsi compagna di viaggio anche attraverso i social network, favorendo la produzione di contenuti ed esperienze in linea con il Vangelo.