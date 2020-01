SAN CATALDO. La Commissione straordinaria ha adottato con i poteri del consiglio comunale la modifica dell’articolo 16 comma 1 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. L’articolo è stato modificato in relazione alla necessità di assicurare un

incremento del gettito della COSAP, scaturente dalla possibilità da parte delle attività commerciali prospettanti pubblica via di occupare maggiori superfici di suolo pubblico per l’esposizione di merci. L’articolo 16 comma 1 del regolamento è stato così modificato: “A chi

esercita attività commerciali in locali prospettanti pubblica via può essere rilasciata l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede su cui l’esercizio si affaccia

sia di ampiezza sufficiente per il rispetto e la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nei limiti previsti dall’art. 20 del C.d.S”.