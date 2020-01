SAN CATALDO. Torna in primo piano la questione legata alla percentuale della raccolta differenziata nel centro abitato. Anche perché, in attesa dei dati sul nuovo servizio, la percentuale riferita al Novembre 2019 è stata del 31,45%, inferiore rispetto a quella dell’ottobre 2019 nel quale era stata del 34,19%. Dunque, in attesa che arrivino i primi dati sulla differenziata alla luce del nuovo servizio di raccolta, i dati che al momento emergono e che sono riferiti al novembre dello scorso anno, presentano ancora una diminuzione. Basti pensare che 731 mila kg di spazzatura raccolti ad ottobre s’è passati a 673 mila nel mese di novembre, così come, mentre ad ottobre il quantitativo di rifiuto differenziato era stato di 249 mila kg, nel successivo mese di novembre s’è attestato a 211 mila kg. Numeri che hanno confermato il calo della differenziata. Se poi si rapportano questi numeri di novembre dello scorso anno, a quelli del gennaio 2019 balza all’evidenza il fatto che allora la differenziata aveva una percentuale del 47,70%. Poi un progressivo calo sino al 31,45% di novembre 2019. C’è anche da sottolineare come rispetto al novembre 2018 s’è registrato addirittura uno sbalzo di almeno 25 punti, considerato che allora la percentuale era al 56,48%. Ora l’attesa è rivolta ai primissimi dati che arriveranno e che riguarderanno la percentuale della raccolta differenziata riferita alla nuova tipologia di servizio porta a porta recentemente introdotta da parte della Commissione straordinaria che gestisce attualmente il Comune, con l’auspicio che la percentuale possa alzarsi e tornare a livelli adeguati.