San Cataldo. Il sen. Dedalo Pignatone: “Con il Bilancio riequilibrato disponibili 300 mila euro per scuole e strade comunali”.

SAN CATALDO. “Dal bilancio appena approvato dai Commissari emerge la possibilità di spendere una somma di 300 mila euro circa che sarà utilizzata per la manutenzione di scuole e strade comunali”. Così il sen. Del M5S Dedalo Pignatone (nella foto) che in una nota ha sottolineato: “È di queste ore la notizia informale che il bilancio riequilibrato del Comune di San Cataldo, commissariato dopo lo scioglimento del consiglio comunale per forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata, è stato approvato. Entro la prossima settimana, sarà ultimata l’ipotesi del bilancio che sarà poi inviata al Ministero”. Il senatore del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone ha aggiunto: “Dal bilancio, emerge la possibilità di spendere una somma di 300 mila euro circa che sarà utilizzata per la manutenzione delle scuole comunali e delle strade”. “Il mio ruolo è stato quello di interloquire con i tre Commissari, – continua il parlamentare Cinquestelle – con i quali si è instaurato un rapporto costante sin dal loro insediamento e di intensa collaborazione istituzionale e fattiva che adesso sta portando dei frutti tangibili alla nostra comunità”. “In questi mesi, ho rappresentato loro le problematiche cittadine e la necessità di intervenire urgentemente su alcune questioni. Adesso, – conclude Pignatone – mi farò anche portavoce del bilancio e della voce dei sancataldesi presso i ministeri competenti”. Sinergia e partecipazione anche dal gruppo locale del Movimento 5 Stelle che, come me, ha incontrato più volte i Commissari. “L’approvazione del bilancio riequilibrato – interviene Marco Iacona, referente del MU di San Cataldo – costituisce una tappa importante verso la normalizzazione della situazione finanziaria del Comune di San Cataldo, difatti si avrà un capitolo di spesa rivolto alle problematiche più urgenti e rilevanti per la nostra cittadina. Tra queste, le somme destinate alle fasce più deboli e un piano di manutenzione per le nostre strade”.