SAN CATALDO. C’è grande attesa a San Cataldo per la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate che si svolgerà domenica 19 gennaio in Piazza Sant’Antonio. In quell’occasione è pevista la tradizionale quanto suggestiva benedizione degli animali. Nell’ambito di questi festeggiamenti, il Comune ha messo a punto un’ordinanza per la disciplina del traffico veicolare. In particolare, è stato disposto per il 19 Gennaio dalle ore 8 alle 14 il divieto di sosta con rimozione, in via Regina Elena, tratto da inc. Via L. Di Forti a inc. Via Siracusa;- Via Regina Elena, tratto da inc. Via Fralluciano a inc. Via Palermo; – Via La Marmora, tratto da inc. Via Siracusa a inc. Via D’Azeglio. Inoltre dalle 9 alle 14 c’è il divieto di transito veicolare in Piazza Sant’Antonio Abate, Via Anzalone (tratto da P.zza Sant’Antonio Abate a inc. Via Cagnina), con conseguente deviazione del flusso veicolare nelle seguenti strade: proveniente da Via Anzalone in Via Cagnina/Fralluciano, proveniente da Via Regina Elena e/o Via Fralluciano in Via L. Da Vinci, proveniente da Via Siracusa in Via La Marmora, proveniente da Via La Marmora in Via Siracusa.