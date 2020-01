SAN CATALDO. La commissione straordinaria del Comune ha conferito l’incarico di esperto a titolo gratuito per il supporto alle attività di protezione civile e alla gestione delle emergenze. Il Servizio di protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. La commissione straordinaria ha inteso conferire tale incarico al fine di supportare l’Ente nelle attività rientranti nel sistema di protezione civile e nella gestione delle emergenze, vista anche l’oggettiva carenza di organico e di specifiche professionalità interne in materia. La Commissione ha individuato quale soggetto esperto in materia il Dott. Saia Salvatore Maria, responsabile dell’Ufficio Provinciale di Protezione Civile della Provincia Regionale di Caltanissetta in quiescenza. La scelta è ricaduta sulla sua persona per l’ampia professionalità dell’esperto in questione, sia sotto il profilo delle esperienze di lavoro che sotto quello della formazione professionale, che depongono per un’ampia conoscenza delle materie afferenti il settore della protezione civile. L’incarico verrà svolto a titolo gratuito, e darà diritto al solo rimborso delle spese vive debitamente documentate, connesse alla presenza in Comune per un massimo di 4 giorni a settimana. Il supporto dell’esperto esterno sarà orientato alle azioni volte alla riorganizzazione del sistema di protezione civile comunale, e alla gestione di eventuali situazioni emergenziali, anche di carattere igienico-sanitario. Il Dott. Salvatore Maria Saia, nato a Bompensiere, avrà per la durata di un anno l’incarico di esperto con compiti di attività di protezione civile e gestione delle emergenze del Comune di San Cataldo.