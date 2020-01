SAN CATALDO Si sono ritrovati in Chiesa Madre gli associati al gruppo di preghiera “Padre Pio – Nostra Signora di Lourdes“, coordinati da Carmen Falzone, insieme all’assistente spirituale, l’Arciprete don Biagio Biancheri, per celebrare la Giornata della Fedeltà in ricordo della vestizione di padre Pio. Fu proprio nel mese di gennaio del lontano 1093, alla presenza di tutti i frati, che il piccolo Francesco Forgione, all’età di 15 anni, vestì l’abito francescano e iniziò il noviziato cappuccino e diventò “frà Pio”, insieme ad un gruppetto di altri aspiranti, nel corso di una solenne celebrazione. Il giovane fra Pio venne “spogliato” degli abiti laici che indossava e che rappresentano la vita passata, ed indossò il saio, simbolo di nuova vita. In ricordo di quel giorno, il gruppo di preghiera si è ritrovato in Chiesa Madre per un momento di preghiera e ha celebrato l’Eucaristia, rinnovando l’impegno nel cammino di spiritualità di padre Pio, canonizzato il 16 giugno 2002 dal Papa San Giovanni Paolo II.