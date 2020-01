In Promozione, nel girone A, la 17^ giornata di campionato ha visto la Nissa costretta al pari sul campo del Città di Casteldaccia. I biancoscudati erano passati in vantaggio dopo 10 minuti con Cordaro, ma i padroni di casa sono riusciti a pareggiare al 90′ vanificando l’ottima prestazione della Nissa che aveva colto anche un palo con Tomaselli. Un pari che non ha permesso alla squadra di Gianfilippo Di Matteo di muovere la classifica come avrebbe voluto. Il punto conquistato a Casteldaccia ha infatti permesso alla Nissa di attestarsi a quota 20 in classifica al 10^ posto. Una posizione che non può accontentare una società che nel mercato di dicembre ha rafforzato la squadra con innesti di qualità. La Nissa ha comunque dimostrato di avere margini di crescita e miglioramento che fanno ben sperare sia nel prosieguo del campionato che in ottica Coppa Italia dove i biancoscudati, nei quarti di finale, affronteranno l’Aci Sant’Antonio, il prossimo 29 gennaio nella gara di andata.