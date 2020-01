In Promozione, nel girone A, la 18^ di campionato non dice bene alla Nissa che perde in casa 0-2 con la Folgore. Ospiti in vantaggio dopo 16 minuti con Corso che conclude alle spalle di Maritato. Un gol che è stato oggetto di contestazione da parte della Nissa secondo cui la rete del vantaggio ospite sarebbe stata viziata da un fuorigioco che l’arbitro non ha però ravvisato. Alla mezzora raddoppio della Folgore con Carovana e risultato sotto ghiaccio per gli ospiti. La Nissa ha provato a rimettersi in carreggiata ma Passaro, ad inizio ripresa, s’è fatto parare il rigore. Nissa proiettata in avanti, ma Folgore in grado di reggere l’urto dei padroni di casa che, alla fine, hanno dovuto incassare la sconfitta casalinga che li mantiene a 20 punti in classifica in un poco esaltante 11^ posto.