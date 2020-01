La Nissa Fc ha comunicato di avere ricevuto e accettato le dimissioni dell’allenatore Gianfilippo Di Matteo. Al tecnico è andato il ringraziamento della società per il lavoro svolto in questi mesi e per l’impegno profuso con dedizione e professionalità. La società ha poi annunciato il nuovo tecnico. Si tratta di Angelo Bognanni (nella foto al centro con il presidente Savoia e il direttore generale Giammusso), 34 anni, buterese. Il nuovo allenatore della Nissa sta dirigendo il suo primo allenamento della squadra biancoscudata allo stadio Marco Tomaselli. Nella stagione 2012-2013, Bognanni ha fatto parte dello staff di Antonio Conte nella Juventus ed ha già maturato notevoli esperienze nei vari campionati ottenendo sempre importanti risultati. Dopo una esperienza in Svizzera con il G.C.Biaschesi (Lega Pro), ha allenato: Atletico Gela (Promozione), Atletico Caltanissetta (Promozione), Serradifalco (Promozione), Raffadali (Eccellenza), Campofranco (Eccellenza), Vallelunga (Promozione) e Geraci (Eccellenza) ed ha ricoperto anche l’incarico di presidente nazionale dell’Udinese Academy.