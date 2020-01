Clamoroso al “Valentino Mazzola”: la MasterPro San Cataldo, in dieci, ha pareggiato a tempo quasi scaduto il match che la vedeva opposta alla capolista Atletico Gorgonia Delia con la rete di testa del suo portiere Luigi Messina (nella foto). Una prodezza autentica, quella dell’estremo difensore della compagine sancataldese che ha così rimesso in equilibrio una partita che la squadra deliana era riuscita a sbloccare con Inglima. Poi la prodezza sottoporta del portiere sancataldese che ha permesso alla MasterPro di pareggiare e all’Atletico Favara di agganciare la testa della classifica del girone G con 37 punti. Un punto importante per i sancataldesi di mister Rosario Marcenò che è sono quinti in classifica in piena zona play off con 27 punti. Nell’altra sfida del girone G il Città di Caltanissetta ha pareggiato 1-1 con il Villarosa. Al vantaggio di Cordaro ha replicato Russo. l’Asd Cusn Città di Caltanissetta è ora sesta a quota 26 in classifica. Sconfitta, infine, nel girone B per il Real Suttano battuto 1-2 in casa dal Real TRabia.