Nel campionato di Prima categoria, brilla l’Atletico Gorgonia Delia. La squadra di Lillo Bonfatto, approfittando del pari esterno dell’Atletico Favara sul campo della Branciforti, s’è nuovamente riportata in testa alla classifica del girone G. Oggi ha battuto con un tennistico 6-0 finale la Polisportiva Nicosia. Le doppiette di Genova e Cimino e i gol di Borzellino e Jallow hanno esaltato i deliani che si sono riportati a + 2 in classifica nei confronti dei diretti rivali in classifica con una super prestazione esaltata da gol e bel gioco. Sconfitta esterna invece per la MasterPro San Cataldo. La squadra sancataldese, alquanto rimaneggiata, ha perso 3-0 sul campo del Villarosa. Una sconfitta che rischia di farla scivolare al sesto posto qualora l’Asd Cusn Città di Caltanissetta dovesse battere nel recupero di mercoledì prossimo la Libertas Racalmuto. La gara, che era in programma oggi, è stata infatti rinviata proprio alla giornata di mercoledì. Nel girone B, infine, prezioso pari esterno per il REal Suttano, 1-1 con il Roccapalumba. I resuttanesi sono così saliti a quota 13 a + 2 dalla zona play out.