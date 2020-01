MUSSOMELI – Per la SP 38 qualcosa si muove e speriamo in tempi brevi. Ma la gente è assai stanca e vuole subito fatti ed interventi. Intanto, stamattina il sindaco Giuseppe Catania ci ha detto: “Abbiamo ottenuto l’inserimento della SP 38 per lavori di bitumatura per 600 mila euro ed ulteriori 400 mila euro nell’accordo quadro. I lavori possono iniziare già entro metà febbraio”. E continuando: “ L’altro ieri abbiamo fatto un sopralluogo con il nuovo commissario della provincia sulla frana nella SP 38 (Mussomeli Caltanissetta) e abbiano richiesto somma urgenza per intervento che ci verrà concessa”.