Nel girone A di Eccellenza prosegue la marcia della Sancataldese che ha battuto 0-1 nell’anticipo di campionato il Cus Palermo (nella foto). Una vittoria costruita attorno al gol di Prestia che s’è confermato ancora una volta decisivo per la causa verdeamaranto. La squadra di Seby Catania ha comunque dimostrato personalità e carattere su un campo ostico come quello palermitano confermandosi in decisa crescita sul piano tecnico e tattico. Bene Calabrese e anche lo stesso Savasta in una squadra che, con la vittoria di Palermo, ha conquistato il quinto posto con 29 punti in 17 giornate. Non è invece andata bene allo Sporting Vallone che ha perso 0-1 con il Canicattì. A decidere il match a favore degli agrigentini è stata la rete di Greco. La squadra di casa comunque ha disputato una gara generosa al cospetto di una squadra come il Canicattì che ha così confermato il secondo posto in classifica nel girone con 38 punti a 5 lunghezze dalla capolista Dattilo Noir.