Si respira un clima delle grandi occasioni in casa Sancataldese per la finale di Coppa Italia che domani, mercoledì 22 gennaio, la squadra del presidente Lacagnina giocherà contro il Giarre sul neutro di Favara. Il match prenderà il via alle 14.30 e dovrà stabilire chi, tra i verdeamaranto sancataldesi e la squadra avversaria riuscirà ad alzare la Coppa Italia. Si tratta di una partita secca che la Sancataldese sta preparando con estrema attenzione. In casa verdemaranto il clima è quello giusto anche perché la squadra sta andando a mille ed il quarto posto in classifica, assieme ad una gran coesione del gruppo di prima squadra, fanno ben sperare. Il tecnico Seby Catania ha ricordato che per la società si tratta di un evento storico nel quale bisogna dare il massimo. La tifoseria, in queste ore, è con la squadra, la sta sostenendo per provare a far diventare realtà il sogno di conquistare la Coppa Italia di Eccellenza. Un trofeo che, per altro, manca dalla bacheca della Sancataldese. Si prevede per domani una vera e propria invasione di tifo verdemaranto. Per l’occasione sono stati messi a disposizione soltanto 500 biglietti per i supporter sancataldesi al costo di 5 €, reperibili presso la Tabaccheria Cammarata e Tabaccheria Menna.