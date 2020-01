Una clamorosa quanto importante novità è arrivata direttamente dall’assemblea cittadina convocata dal sindaco Roberto Gambino (nella foto) per avviare un confronto sulla spinosa questione legata all’aumento della Tari per il 2020. Aumento deliberato in Giunta proprio l’ultimo giorno del 2019. E proprio facendo riferimento a questa tanto contestata delibera, nel corso dell’assemblea il sindaco ha reso noto che è stata ufficialmente sospesa fino all’approvazione del bilancio di previsione 2020 la cui scadenza è fissata per il prossimo 31 marzo. Pertanto, la delibera sull’aumento della Tari 2020, che tanto aveva fatto discutere sia a livello politico che tra la cittadinanza, è per il momento sospesa. Il tutto in attesa che la documentazione inerente ai costi della Tari sia opportunamente studiata ed analizzata in maniera approfondita in modo da verificare se ci sono o meno le condizioni per procedere ad una diminuzione dei costi connessi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e, conseguentemente, per evitare quell’aumento della Tari così tanto contestato in questi primi giorni di gennaio a Caltanissetta.