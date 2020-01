MARIANOPOLI – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “Il comitato liberi cittadini del Vallone, dopo gli incontri avvenuti a Marianopoli nel mese di dicembre, ha continuato in silenzio e senza tanti clamori a lavorare producendo dei report sulle condizioni delle strade provinciali. Abbiamo evidenziato e segnalato, da chilometro a chilometro, tutte le criticità legate alle seguenti strade provinciali: Sp44, Sp42, Sp19 in provincia di Caltanissetta e Sp112 nel territorio di Palermo. Nell’incontro del 22 Dicembre 2019 a Marianopoli, l’Onorevole Michele Mancuso si è reso disponibile durante il dibattito pubblico sulle condizioni delle strade provinciali, a farsi carico delle nostre sacrosante richieste. Il comitato lo ringrazia pubblicamente e spera di poter vedere realizzate le manutenzioni riportate nei report consegnate allo stesso, considerando che in lui abbiamo trovato l’unico interlocutore interessato alla problematicità della viabilità del nostro territorio prendendo impegni precisi per interventi urgenti e tempestivi sollecitando gli enti preposti ad intervenire nelle suddette arterie. Alcuni membri del comitato hanno realizzato dei report con specifiche cartografie e griglie di alcune strade provinciali inviando tutta la documentazione all’Onorevole Mancuso. Il comitato, ha deciso di comunicare per conoscenza dei fatti alcuni Sindaci del Vallone attraverso una lettera inviata tramite Pec ai vari Comuni. Il nostro unico obiettivo è vedere un reale cambiamento e miglioramento delle condizioni stradali provinciali, non ci interessano le polemiche sterili e nemmeno le ripicche politiche, noi ringrazieremo chi produrrà un concreto risultato senza distinzione di colore politico, a noi interessano fatti concreti. (GIANCARLO SCHIFANO in nome e per conto del comitato liberi cittadini del Vallone)