TRAPANI – Con l’accusa di estorsione i Carabinieri della Compagnia di Trapani, della Stazione di Valderice, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 74enne Leonardo Candela, pensionato. Pochi giorni prima la vittima presentandosi in caserma aveva denunciato di aver trovato all’interno della cassetta della posta un biglietto contenente delle minacce e una richiesta di denaro pari a 5 mila euro. Da subito i Carabinieri hanno dato inizio ad una articolata attività di indagine con appostamenti nei pressi dell’abitazione “fino a quando ad attrarre la loro attenzione un anziano di sesso maschile, con andatura non lineare, capelli bianchi, identificato successivamente in Candela, munito di tipico copricapo locale “coppola” ed uno smanicato di colore blu, il quale giunto davanti la cassetta della posta metteva dentro la mano senza prelevare o deporre nulla allontanandosi poco dopo facendo ingresso all’interno di un’abitazione sita nella stessa via poco più avanti”, dicono gli inquirenti. Il giorno dopo la vittima è tornato in caserma informando i militari di aver trovato un altro biglietto al solito posto dove veniva nuovamente minacciato e vista la scarsa collaborazione la richiesta da 5 mila diventava 10 mila da inserire all’interno di una busta dentro un contenitore che avrebbe lui stesso messo davanti l’ingresso, senza ovviamente dire a nessuno quello che stava succedendo. Dopo aver tracciato e fotografato le banconote, le stesse sono state inserite all’interno della busta e riposte dentro il contenitore giallo davanti la porta come richiesto. Dopo pochi minuti è arrivato Candela che, con passo svelto, ha prelevato la busta dal contenitore dei rifiuti la metteva nella tasca del giubbotto e spedito si dirigeva verso la sua abitazione ma veniva bloccato dai Carabinieri i quali accertavano che le banconote corrispondevano a quelle precedentemente tracciate dichiarando cosi in stato d’arresto il 74enne. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di udienza di convalida, al termine della quale per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.