MILANO – Un clochard e’ stato trovato morto, probabilmente a causa del freddo, stamani a Molino Dorino, alla periferia di Milano. Era su una carrozzina coperto da un piumone. Considerate le condizioni del corpo, l’uomo, di cui per ora non si conosce l’identita’, era morto da alcune ore. Ne da’ notizia il 118 che ha avvertito gli agenti della Questura.

L’appello del sindaco Sala

Appresa la notizia, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto lanciare un appello ai cittadini del capoluogo lombardo: “Noi abbiamo tanti posti letto ancora liberi nei nostri centri per i senzatetto”, ha spiegato Sala, intervenuto in diretta durante una trasmissione sull’emittente radiofonica Rtl. “Chiedo quindi ai cittadini di invitare queste persone ad andare nei centri. Non possiamo obbligarli ma magari li convince di più un cittadino qualunque che un vigile in divisa”, ha concluso.