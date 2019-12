SOMMATINO – Mercoledì 4 dicembre nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Barbara, Patrona di Sommatino ed alla presenza della Sindaca di Sommatino Elisa Carbone e dell’arciprete padre Domenico Lipani, il Rotary Club Valle del Salso ha donato n. 3 “Traduttori Istantanei” al Polo Museale della Miniera Trabia-Tallarita.

La dr.ssa Carbone si è detta rallegrata per la meritoria iniziativa ed ha auspicato che analogo interesse verso questo particolarissimo “bene culturale” possa essere riscontrato anche presso le autorità governative, magari nell’ambito di una estesa iniziativa progettuale.

L’iniziativa era stata avviata lo scorso anno rotariano in seguito ad una donazione estera ricevuta dal Past President del Rotary dott. Salvatore Sanfilippo, che ha materialmente proceduto anche alla consegna al Direttore del museo arch. Luigi M.Gattuso.

Presente anche il Presidente in carica del Rotary dott. Luigi Loggia, che ha portato i saluti istituzionali ed ha tenuto a sottolineare la continuità dell’azione dei rotariani anche nell’avvicendarsi delle cariche e l’attenzione del Club e del Rotary alle iniziative volte allo sviluppo economico e comunitario.

In seguito l’arch. Gattuso, ha ringraziato il Rotary per la bellissima iniziativa, specie in un periodo di risorse scarse come quello attuale. Questi modernissimi strumenti tecnologici, ha precisato, consentiranno sicuramente di poter meglio informare i sempre più numerosi visitatori stranieri, di questa nostra grande e ricca storia mineraria.

Al termine della riunione don Lipani ha proceduto alla benedizione religiosa ed ha invitato tutti a partecipare alla tradizionale “Muffulettata” offerta dai produttori locali.